北中米ワールドカップ（W杯）への出陣を控えたサッカー日本代表が大きな悪材料に見舞われた。主将の遠藤航がけがのため戦線から離脱し、代表引退まで宣言した。米ESPNなど主要海外メディアは12日（現地時間）、「MF遠藤が今年2月の試合中に負った左足のけがのため26人の登録メンバーから外れた。最近は回復に向かっていたが、先月31日に行われたアイスランドとの親善試合でまた違和感を覚えた」とし「遠藤は同日、自身のSNSで『代