キング・オブ・ポップとして世界を代表するエンターテイナーとなったマイケル・ジャクソン。今回の映画『Michael／マイケル』はその道程が描かれるが、本人が出演した「映画」となると、その数は少ない。だが、本人は「映画」へのこだわりが大きかったという。その理由とは……。【画像】マイケル・ジャクソンが出演した映画を見る伝説のSFファンタジー『キャプテンEO』映画『Michael／マイケル』より。マイケルはライブ演出だけ