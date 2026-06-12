ロシアが、軍隊や国家を誹謗（ひぼう）したと判断される自国民に対し、財産を差し押さえることができる法的根拠を整備した。特に海外に居住するロシア人まで適用対象に含まれたことで、表現の自由をさらに制限する措置だとの批判が提起されている。10日（現地時間）、ロシア国営タス通信などによると、ウラジーミル・プーチン大統領は、国家利益を損なう行為を行ったロシア人の財産を差し押さえることができるようにする法案に署名