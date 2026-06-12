８日、千壩牧場の景色。（ドローンから、隴南＝新華社記者／范培珅）【新華社隴南6月12日】中国甘粛省隴南（ろうなん）市武都区に位置する高地牧場、千壩（せんば）牧場は10万750ムー（約67平方キロ）の面積を持つ。標高は2100〜3090メートルで、高山、丘陵、盆地、草原が一体となっている。夏には水と緑が豊かで、馬の群れが駆け回る活気に満ちた景観が広がる。８日、千壩牧場で戯れる馬。（隴南＝新華