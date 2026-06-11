とちぎテレビ 毎年１月１５日を「いちご王国・栃木の日」と定めるなど、イチゴを県の代表的な農産物とする栃木県ですが１１日、２０２６年産の生産販売動向の速報値を発表し、生産量が５９年連続日本一となる見通しであることが分かりました。 栃木県でイチゴ生産量の大半を占めるＪＡグループによりますと、２０２６年産の出荷量は５月３１日までの集計値で、前の年の同じ時期から２パーセント下回る２万２