とちぎテレビ 栃木県は、２０２５年度の野生鳥獣の捕獲状況を１１日発表し、クマの捕獲数が過去１０年で２番目に多かったことが分かりました。 県内のクマの捕獲は２０２４年度、３４頭だったのに対し、２０２５年度は２倍以上の７０頭が捕獲されました。 これは、過去１０年で２０２０年度の９３頭に次いで２番目に多い数です。 これまでの過去最多は２００６年度の１０６頭となっています。 県の２０２４年の推