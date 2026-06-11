とちぎテレビ プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者になりタレントとしても活躍した旧粟野町・現在の鹿沼市出身のガッツ石松さんが今月２日に肺炎のため死去したことが１１日分かりました。７６歳でした。 ガッツ石松さん＝本名・鈴木有二さんは旧粟野町・現在の鹿沼市出身でボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、５度の防衛に成功しました。現役を引退後はタレントとしても活躍し栃木県の魅力をＰ