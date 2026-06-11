とちぎテレビ 那須町の動物園では１１日、サッカー、ワールドカップの日本代表戦の試合結果を占いインコが予想しました。 那須どうぶつ王国の占いインコ、オスのオリビアはヨウムという大型のインコで２０１４年のサッカーワールドカップから勝敗の予想を始めました。 今大会、日本代表はグループリーグでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦します。 占いは台の上