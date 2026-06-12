とちぎテレビ 宇都宮市の住宅地で目撃情報が相次いでいたクマ１頭が捕獲されたことを受け３日間、臨時休校にしていた小中学校が１１日から再開し校内に活気が戻りました。 宇都宮市の中心部、昭和小学校の登校の様子です。 保護者に付き添われた全校児童およそ２７０人が元気に登校し校内には活気が戻りました。 クマの出没を受け、宇都宮市は６月８日から３日間、市内のすべての小中学校９４校を臨時休校に。 昭和