とちぎテレビ 栃木県内の定点医療機関で６月１日から７日までの間に報告された感染症のうち、のどの痛みや発熱などを引き起こす溶連菌感染症が県西地区で引き続き警報レベルとなっています。 ５月下旬まで２週続けて１００人を超えていたのどの痛みや発熱などを引き起こす菌感染症の感染者の数は前の週から（第２２週）９人減って８９人になりました。 一方、地区別に見ますと県の西部では一つの医療機関あたりの感染者