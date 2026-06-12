パラグアイとの1次リーグ初戦を前に、記者会見する米国のポチェッティーノ監督＝11日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】12日にパラグアイとの1次リーグD組初戦に臨む米国のポチェッティーノ監督が11日、会場のロサンゼルス競技場で記者会見し、今大会で設けられる飲水タイムについて「好きではない。気候や環境が厳しいならともかく、好条件の場合は不要だ」との見解を示した。天候や気温にかかわらず、全試合で前後