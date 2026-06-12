寺子屋は7月18日、北海道・小樽に「ちいかわベビーカステラ」をオープンする。旅の途中でほっとひと息つけるようなフードメニューや、一緒に楽しめるスーベニアグッズ、ここでしか手に入らない限定グッズが登場。【写真】5キャラ展開するベビーカステラ＆オリジナルさすまたピックまた、フード・商品の購入特典として「オリジナルステッカー（非売品）」を1点もらえる。■メニュー詳細「ベビーカステラ10個入り（クリーム付き