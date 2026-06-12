とちぎテレビ 公共の利益のために寄付した人や団体に贈られる紺綬褒章の伝達式が１０日、栃木県庁で行われました。 紺綬褒章を受章したのは足利銀行と栃木銀行それに、上三川町に生産拠点がある大手化粧品メーカーのシーボンです。 県庁で行われた伝達式でそれぞれの企業の代表者に褒章が伝達されました。 足利銀行はおととし５月に「とちぎの元気な森づくり基金」と「輝くとちぎの人づくり推進基