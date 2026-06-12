映画『Michael／マイケル』でも登場する、マイケル・ジャクソンが1982年にリリースした『スリラー』は、世界で最も売れたアルバムとされる。それは、MTVでこのミュージックビデオ（MV）が繰り返し放送されたのも大きな要因だった。MVの最高到達点とたたえられた本作がどうやって作られたのかを見ていこう。【画像】実際の『スリラー』のミュージックビデオドタバタ喜劇のような20分ほどの短編映画にVFXが進化する時代に撮られた