「パイレーツ６−８ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は七回の第５打席で代打を送られ途中交代した。エスピナルがコールされると、敵地のスタンドからは異例のブーイングがわき起こった。球団は直後に「左膝の炎症」と発表した。試合は５点リードから一気に４点リードまで迫られて膠着。ロハスの二ゴロで三塁走者のコールが頭からホームへ滑り込んで貴重な追加点を奪った。なおも１死一、二塁の