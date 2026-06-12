内縁の夫を裏切り、不倫に溺れた40歳のスナックママ。激高した夫に絞殺された彼女の遺体は、服を剥ぎ取られ「養豚場跡地」で草刈り機によりバラバラに解体されていた。平成10年、三重県で起きた殺人事件の発端となった「許されざる恋」とは？ なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty◆◆◆内縁の夫は10歳年上の