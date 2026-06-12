「ホワイトソックス−ブレーブス」（１１日、シカゴ）ア・リーグ中地区で単独首位に立っているホワイトソックスは荒天のため中止を発表。振り替えは８月２０日となり、最大１６連戦となることが決まった。右太もも裏を痛めて離脱中の村上宗隆内野手にとっては朗報とも言える。村上は５月２９日のタイガース戦で一塁へ駆け込んだ際に右太もも裏を負傷。戦列復帰まで１カ月超を要する中で、試合数が復帰後にまわることは本塁打