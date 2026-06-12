◆【鎌倉おすすめカフェランチ4選】自然あふれる鎌倉カフェで、季節を感じるランチを旬をとらえた鎌倉ならではのメニューをいただけるカフェランチをまとめました。最高のロケーションで癒しの時間を楽しもう。旬野菜のガレット1,300円本場好みのガレットをその日替わりの野菜とLoudiaの大皿いっぱいのガレットをほとんど覆い尽くすもりもりの葉野菜と、おりおりの旬野菜のグリル。数人で取り分けても十分な量だが、これでひとり分