8月28日に日米同時公開されるリドリー・スコット監督の新作映画『ラスト・サバイバー』の予告編と日本版ポスターが公開された。 参考：ジェイコブ・エロルディ主演×リドリー・スコット監督『ラスト・サバイバー』8月28日公開 “史上最高のディストピア小説”のひとつとも称されるピーター・ヘラーのベストセラー小説『ドッグ・スターズ』を、『ブレー