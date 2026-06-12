ヒルトンとオリックス不動産は、「コンラッド神戸」の開業に向けた契約を締結した。2030年の開業を計画している。神戸市役所本庁舎2号館再整備事業のホテル事業として計画しているもので、開発はオリックス不動産を代表企業とし、阪急阪神不動産、関電不動産開発、大和ハウス工業、芙蓉総合リース、竹中工務店、安田不動産で構成するコンソーシアムが共同で進めている。ヒルトンが運営する。新たに建設される高層複合ビルの地上4階