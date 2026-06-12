◆ANAインターコンチネンタルホテル東京の抹茶アフタヌーンティーを編集部が体験。新緑の季節にぴったりな抹茶尽くし※画像は2名分ANAインターコンチネンタルホテル東京の「アトリウムラウンジ」で、毎年大人気の「抹茶アフタヌーンティー」が2026年7月31日（金）まで開催中。濃淡の異なる抹茶と多彩な甘味の組み合わせによって、12種の抹茶スイーツがラインナップ。セイボリーやスペシャルドリンクも抹茶尽くしのアフタヌーンティ