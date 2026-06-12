ドイツ観光局（DZT）は、第5回インバウンド＆ブランドサミットを、6月21日から23日にかけてフランクフルトで開催する。日本を含む20以上の主要海外市場から約70名のジャーナリストが参加し、「INNOVATIVE. AUTHENTIC. LIVEABLE.」をテーマに、ドイツ観光ブランドの国際的なプレゼンス強化に向けた発信を行う。フランクフルト観光局がホストを務め、ルフトハンザ・ドイツ航空が公式エアラインパートナーとして協力する。今年のサミ