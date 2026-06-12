◆2026年最新！アフタヌーンティーで有名な大阪のホテル5選。憧れホテルで優雅なひとときを光降り注ぐ開放的な空間や、高層階から見える景色、英国調のシックな雰囲気に、カラフルでフォトジェニックなインテリアなど、ラグジュアリーホテルのラウンジはどこも個性的でエレガント。そんな格式高いホテルラウンジで過ごす午後のひとときを楽しめる、大阪のアフタヌーンティーをピックアップ。華やかなコーディネートで気分を上げて