◆コンラッド東京のピーチアフタヌーンティー。可憐なスイーツからセイボリーまで、全メニューが桃尽くし！コンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、桃のみずみずしい食感と優しい甘みを堪能できる「ピーチフル・アフタヌーンティー」を開催。すべてのアイテムに桃を使用したスイーツとセイボリーが用意され、桃の魅力とおいしさを贅沢に楽しめるラインナップ。フレッシュの国産桃が味わえるプランや、ナイトテ