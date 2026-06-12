◆横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ、桃とマンゴーの夏アフタヌーンティーを体験レポート！横浜駅西口徒歩1分の「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」の2階、ラウンジ「シーウインド」で2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで開催中の「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」。ネイビーブルーを基調にした落ち着いたラウンジで、20種のドリンクとともに楽しむ夏のスイーツ。ホテルならではの優雅な時間が流れ