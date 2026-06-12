「控訴を棄却する」 【写真を見る】【解説】三川町90歳女性殺害、裁判所が認定した男のあり得ない犯行内容「自宅だと思った」などとする男の訴えを仙台高裁は一蹴、控訴を棄却（山形） 山形県三川町でおととし9月、90歳の女性が殺害された事件で、きのう仙台高等裁判所で控訴審の判決公判が開かれました。 おととしの9月に起きた住居侵入や殺人などの罪に問われている、三川町の無職・石川一馬被告（29）に対し、仙台高裁は「