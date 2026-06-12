◆W大阪「キャンディー・ドリーム」 TWICEアフタヌーンティーを体験レポート！大阪・御堂筋に面する「W大阪」の1階「MIXup（ミックスアップ）」で、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで開催中の「キャンディー・ドリーム」 TWICEアフタヌーンティー。TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という世界観をもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」体験型アフタヌーンティーを、オズレポーターズのu_kaさんと編集部