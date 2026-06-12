◆レトロなデザインの菓子箱も愛らしい！なんでもない日に食べたい老舗の銘菓／神田精養軒の「マドレーヌ」画像／神田精養軒マドレーヌ 5個入 1,107円文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回はザ・ガーデン自由が丘で購入できる「神田精養軒」の「マドレーヌ」をご紹介します。50年以上愛される、山型のマドレーヌ仕事帰りに、なぜだかまっすぐ家に帰りたくない日があったりします。そんなと