バーガーキング公式X（旧Twitter）は6月10日に投稿を更新。「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾の開催を告知しました。【画像】食べ放題告知ビジュアル7日間限定、全国80店舗に拡大「人気イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催！スモーキーを極めた4枚肉の超大型バーガー『スモークハウス』が食べたい放題！過去最多全国80店舗へ拡大！徳島県で初開催！6/19（金）〜6/25（木）の7日間限定！」と報告した同アカウン