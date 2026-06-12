東京オリンピック・パラリンピックのカヌー種目の競技会場となった施設で、小学生がラフティング体験をしました。【映像】ラフティング体験をする小学生ら森嶋萌リポート「都会のビル群を見渡しながら東京オリンピックの会場となった施設で小学生がラフティング体験をしています」2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックのカヌー種目の競技会場となった江戸川区にある「カヌー・スラロームセンター」は、大会後、