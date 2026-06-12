JRA騎手の川田将雅（40）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ゴルフコンペで一緒にラウンドを回った元巨人のレジェンド選手との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「サントリーレディスのプロアマに、参加させていただきました」とつづり始めた。「今年も由伸さんとお会いでき、一年経ったなと実感します。試合は始まってます。ゴルフも競馬も、どちらも楽しむ週末にしてもらえたらと思います」と元巨人監督