ライトニングのニキータ・クチェロフ（AP＝共同）北米プロアイスホッケーのNHLは11日、2025〜26年シーズンの最優秀選手（MVP）にライトニングのニキータ・クチェロフが選ばれたと発表した。18〜19年以来、2度目の受賞。（共同）