高市早苗首相木原稔官房長官は12日の記者会見で、高市早苗首相が13〜18日の日程で、英国とイタリアを訪問する他、フランスで先進7カ国首脳会議（G7サミット）に出席すると正式に発表した。サミットでは中東情勢やウクライナ支援、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化などを巡って意見を交わす。木原氏はサミットについて「中東情勢で最も影響を受けているアジアの代表として、エネルギー安全保障、原油市場の安定に向け