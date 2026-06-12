31年ぶりの大相撲パリ公演を2日後に控え、大の里関と豊昇龍関の両横綱が、エッフェル塔を望む観光名所を訪れました。【映像】エッフェル塔を望む観光名所を訪れた横綱2人神志那諒リポ「横綱の2人が、エッフェル塔近くに姿を現しました。観光客らはエッフェル塔そっちのけで、カメラを向けています」横綱の大の里関と豊昇龍関が11日、エッフェル塔を正面に望むトロカデロ広場を訪れました。ほおばるのは、ことしのコンクール