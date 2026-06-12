政府は１２日、首都直下地震の発生に備えた「緊急対策推進基本計画」の改定を閣議決定した。今後１０年間で死者数と建物被害を半数以下に減らすことを掲げ、被害が想定される１都９県の「緊急対策区域」で火災対策や在宅避難の促進などの取り組みを強化する。２０１４年に策定された同計画の改定は１５年以来。政府が昨年１２月に公表した被害想定（最大）では、死者数は約１万８０００人、建物の全壊・焼失は約４０万棟、経済