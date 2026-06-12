マンションの大規模修繕工事をめぐり、施工会社などおよそ40社が談合を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会が近く再発防止や課徴金の納付を命じる方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。独占禁止法に違反した疑いがもたれているのは、▼「長谷工リフォーム」、▼「シミズ・ビルライフケア」などの施工会社と、会社の選定に関わったコンサル会社▼「翔設計」などを含めておよそ40社です。これらの会社は、遅