ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間11日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。13号本塁打を放つなど4出塁を記録したが、第5打席を迎えるところで負傷交代となった。大谷は先発右腕ケラーに対する3回表の第2打席、体勢を崩されながらも低めのスイーパーを捉えると、打球速度107.7マイル（約173.3キロ）のライナーが右中間スタンド最前列に着弾。2試合連発となる13号ソロで貴重な先制点を