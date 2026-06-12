斎藤幸平さん気候崩壊とテクノ資本主義がもたらす世界の終末。今こそ計画経済による「暗黒社会主義」が必要だ――。思想家の斎藤幸平さん（３９）＝東京大准教授＝が、話題となった「人新世（ひとしんせい）の『資本論』」の続編「人新世の『黙示録』」（いずれも集英社）を著した。執筆への思いと現状への危機感を聞いた。２０２０年刊行の「人新世の『資本論』」は、人類の経済活動が地球を破壊し、気候変動が急激に進む「人