奥山由之さんは９１年生まれ。写真新世紀優秀賞を受賞してデビュー、『ＢＡＣＯＮＩＣＥＣＲＥＡＭ』などで講談社出版文化賞写真賞受賞。映画監督でもある。図版は本書からこの写真集に掲載された元の写真は、奥山由之自身が撮影したものではない。祖父母の邸宅に残されていた家族の記念写真に奥山が手を加え、新たな作品として構成したものである。いずれの写真も、被写体の人物だけが眩（まばゆ）い光によって切り取られ、