松浦弥太郎さん＝松嶋愛撮影エッセイスト・松浦弥太郎さんの『きょうからできるあたらしいこと100』（小学館）は、仕事や生活に追われ、潤いが足りないと感じる人たちに、すぐに始められる100のヒントを示しています。60歳になって、あえて「１年生」になってみているという松浦さんとともに、ほんの小さな一歩でも、踏み出せば、きっと新しい自分に出会えます。（文：加賀直樹、写真：松嶋愛）お話を聞いた人松浦弥太郎(まつう