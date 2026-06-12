ついに幕を開けた2026年北中米ワールドカップ。海抜1571メートルのメキシコ第二の都市グアダラハラ近郊のアクロン・スタジアムを舞台に、全く異なるアプローチで準備を進めてきた韓国代表とチェコ代表が激突する。【写真】ホン・ミョンボ監督にエール送った日本人この一戦の最大の見どころは、両チームが選択した「高地対策」のコントラストだ。酸素濃度の低い高地での試合は、ボールの軌道や選手の疲労度に多大な影響を及ぼすとさ