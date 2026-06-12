BTSが、ARMY（ファンダム名）に特別なプレゼントを届ける。BTSは本日（6月12日）午後1時、新曲『Come Over』の音源を公開する。今週は「2026 BTS FESTA」に加え、釜山公演、さらに新曲リリースまで重なり、“BTSウィーク”となりそうだ。【話題】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”『Come Over』は、今年4月にリリースされた『ARIRANG』Deluxe Vinylに収録されていた楽曲で、SUGAがプロデュースを担当。RMとJ-HOPEも