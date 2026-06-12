韓国Kリーグと『トイ・ストーリー』のコラボグッズが販売される。Kリーグを主管する韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は、ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリアと手を組み、アニメ映画『トイ・ストーリー』のキャラクターとKリーグ各クラブによるコラボグッズを販売することを発表した。【写真】「韓国＋中東」北中米W杯に出場するKリーガー8選Kリーグは今年5月、『トイ・ストーリー』をテーマにしたホームゲームイベントを