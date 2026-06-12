台の上にたたずむリーリー。（２月２４日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月12日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、台の上にたたずむパンダのリーリー（力力、中国名「比力」）がカメラに捉えられた。リーリーは2023年に東京・上野動物園から返還されたシャンシャン（香香）の父親で、翌24年に中国に戻った。