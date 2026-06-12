寝転ぶ「珍珍」と竹を食べる子どもたち。（４月２７日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月12日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、米国から返還されたパンダ「珍珍（ジェンジェン）」が岩の上で昼寝をし、子どもたちが下で竹を食べる姿が撮影された。