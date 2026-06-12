９日、建設中の崇啓公鉄長江大橋。（ドローンから、南通＝新華社記者／季春鵬）【新華社上海6月12日】中国江蘇省啓東市と長江河口にある崇明島（上海市崇明区）を結ぶ道路・鉄道併用橋「崇啓公鉄長江大橋」で9日、主橋の橋桁がつながり、主体工事がほぼ完了した。同橋は崇明島の北側航路をまたぐ全長4.09キロの2層式橋梁で、船が通る中央径間は400メートル。上層に片側3車線の道路、下層に設計時速350キロの高速鉄道複線と同25