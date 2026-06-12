スニーカーの快適さはそのままに、もっと女性らしく洗練された足元を楽しみたい。そんな願いを叶えてくれる新作がCONVERSEから登場します。2026年6月19日に発売される「ALL STAR POINTEDTOE」は、オールスターの魅力を受け継ぎながら、シャープなポインテッドトウを採用した新しいウィメンズモデル。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、毎日のコーディネートをぐっと格上げしてく