「夢グループ」所属の歌手・保科有里（64）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。東京駅で俳優と遭遇したことを明かした。【写真】「富山、石川コンビですね」東京駅ホームで保科有里が遭遇した俳優保科は「福島に行こうと東京駅ホームで待ってたら『保科さ〜ん!?』と声をかけて下さったのがなんと柴田理恵さん 先日、ラジオ大阪でゲストに出て頂いて、もう楽しくて楽しくて」と投稿。「この偶然に興奮〜 朝からお会いし