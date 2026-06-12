三重県が外国籍職員の採用見直しに関する設問を設けて実施した県民アンケートを巡り、委託費の支出は違法だとして、伊賀市の男性が11日、一見知事に対し損害賠償を求める住民訴訟を起こしました。原告の男性は、アンケートの対象を県内に住む18歳以上としていながら、選挙人名簿を使用したことで外国籍住民が事実上排除されていると主張しています。このため男性はアンケートに関する支出の差し止めを求め、今年3月に住民監査請求