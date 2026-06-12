人口減少や社会インフラの老朽化など、自治体が直面する課題の解決に向け、デジタル技術の活用事例などを紹介するフォーラムが11日、三重県多気町で開かれました。はじめに、NTT西日本三重支店の齊藤朗支店長が「DXは単に新しいシステムを導入するだけでなく、業務や運用のプロセスにどう組み込み、実効性のある改善につなげるかが重要だ」と呼びかけました。フォーラムには自治体の担当者らおよそ20人が参加しました。会場では先